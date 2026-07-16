Нутрициолог развеяла миф о вреде жиров в правильном питании

«Многие до сих пор панически боятся сливочного масла, яичных желтков, авокадо и сала, считая их главными виновниками лишнего веса и проблем с сердцем. Однако организм буквально построен из жиров. Они нужны для правильной работы иммунитета, синтеза гормонов, усвоения витаминов и здоровья мозга», — сказала Селиванова NEWS.ru.