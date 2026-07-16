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Нутрициолог развеяла миф о вреде жиров в правильном питании

Селиванова: продукты с высоким содержанием жиров нужны для работы иммунитета.

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Боязнь употребления продуктов с высоким содержанием жиров ошибочна, поскольку они необходимы для работы иммунитета и здоровья мозга, заявила нутрициолог Ирина Селиванова.

«Многие до сих пор панически боятся сливочного масла, яичных желтков, авокадо и сала, считая их главными виновниками лишнего веса и проблем с сердцем. Однако организм буквально построен из жиров. Они нужны для правильной работы иммунитета, синтеза гормонов, усвоения витаминов и здоровья мозга», — сказала Селиванова NEWS.ru.

По словам нутрициолога, важно не исключать жиры, а выбирать качественные источники: жирную дикую рыбу, оливковое масло, орехи, семена и авокадо. Умеренное потребление насыщенных жиров, например сала, может быть полезным, однако промышленных трансжиров, маргарина и жареной во фритюре пищи следует избегать — они вызывают хроническое воспаление и нарушают функции клеток, заключила Селиванова.