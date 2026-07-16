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В Аксайском районе из-за падения обломков БПЛА загорелось поле с пшеницей

В Аксайском районе днем, 16 июля, отразили атаку БПЛА. Не обошлось без последствий на земле, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В Аксайском районе днем, 16 июля, отразили атаку БПЛА. Не обошлось без последствий на земле, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

В результате падения обломков БПЛА загорелось поле озимой пшеницы. Пострадавших нет. Специалисты провели опашку и пролив участка.

В настоящее время возгорание полностью ликвидировано.

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