В Аксайском районе из-за падения обломков БПЛА загорелось поле с пшеницей

В Аксайском районе днем, 16 июля, отразили атаку БПЛА. Не обошлось без последствий на земле, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
В результате падения обломков БПЛА загорелось поле озимой пшеницы. Пострадавших нет. Специалисты провели опашку и пролив участка.
В настоящее время возгорание полностью ликвидировано.
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