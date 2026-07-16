Мэрия ищет подрядчика, который поможет пересадить калининградцев на общественный транспорт

В Калининграде ищут подрядчика для разработки документов транспортного планирования. Стоимость проекта оценили в 25 миллионов рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Специалистам предстоит разработать схему, которая повысит доступность, безопасность и комфорт общественного транспорта в Калининграде. Отдельной задачей выделили сокращение использования личных автомобилей.
Подрядчик должен собрать данные о пассажиропотоках, провести опросы и создать цифровую модель транспортной системы города. На основе этого разработают два документа: план развития регулярных перевозок и обновлённую комплексную схему организации дорожного движения. Он должен учитывать совершенствование системы контроля, внедрение льгот для населения и популяризацию общественного транспорта через маркетинговые и информационные кампании.
В документации также необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции и продлению трамвайных и троллейбусных маршрутов. «Развитие троллейбуса рассматривается как приоритетное в первые пять лет ввиду меньшей стоимости строительства по сравнению с трамваем», — говорится в документации.
Победителя торгов определят 28 июля. Работы необходимо выполнить до конца ноября.