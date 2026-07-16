Мэрия ищет подрядчика, который поможет пересадить калининградцев на общественный транспорт

В документации также необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции и продлению трамвайных и троллейбусных маршрутов. «Развитие троллейбуса рассматривается как приоритетное в первые пять лет ввиду меньшей стоимости строительства по сравнению с трамваем», — говорится в документации.