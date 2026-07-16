Синоптик сообщил о приближении самой холодной ночи лета

«С приходом сумерек ветер в столице постепенно стихнет и при влиянии антициклона с запада ночью облаков в небе будет мало, дождей не ожидается, а температура заметно понизится — ближайшая ночь в Москве станет одной из самых холодных с начала лета», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.