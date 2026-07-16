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Синоптик сообщил о приближении самой холодной ночи лета

Леус: ближайшая ночь в Москве может стать одной из самых холодных с начала лета.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Ближайшая ночь в Москве может стать одной из самых холодных с начала лета, к утру в столице ожидается плюс 8−10 градусов, сообщил в четверг ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«С приходом сумерек ветер в столице постепенно стихнет и при влиянии антициклона с запада ночью облаков в небе будет мало, дождей не ожидается, а температура заметно понизится — ближайшая ночь в Москве станет одной из самых холодных с начала лета», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что этим летом температура опускалась ниже 10-градусной отметки два раза. Так, к утру в столице ожидается плюс 8−10 градусов, в Подмосковье до плюс 5−10 градусов.

«Днем в пятницу, несмотря на обилие солнца и отсутствие осадков, температура не поднимется выше плюс 20 — плюс 22 градусов», — добавил он.