Куда сходить в Волгограде 18 и 19 июля: афиша

Одно из самых атмосферных мероприятий состоится в субботу во внутреннем дворике недавно пожарной каланчи. Организаторы обещают создать уютную и творческую атмосферу. В программе: винтажный и интерьерный своп «СноваНово» — здесь можно будет обменяться вещами с историей (посуда и открытки СССР, уютные мелочи, канцелярские принадлежности, игрушки и тд); выставка-продажа винтажной посуды времен СССР; кофе от местной кофейни; книжный развал. За символические 300 рублей гости смогут подняться на смотровую площадку каланчи и открыть для себя Волгоград с необычных ракурсов.