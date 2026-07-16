Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки сбитого дрона вызвали пожар на пшеничном поле в Аксайском районе

Силы ПВО днем 16 июля сбили беспилотник в Аксайском районе.

Источник: Комсомольская правда

Днем 16 июля в ходе отражения воздушной атаки над территорией Ростовской области дежурные силы ПВО уничтожили беспилотник. Об этом в своих социальных сетях рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

— БПЛА уничтожен в Аксайском районе. К сожалению, не обошлось без последствий на земле, в результате падения обломков произошло возгорание озимой пшеницы на поле, — заявил глава Дона.

По словам Юрия Борисовича, в происшествии никто не пострадал. Специалисты оперативно провели опашку и пролив участка, в настоящее время пожар на сельскохозяйственных угодьях полностью ликвидирован.

Напомним, минувшей ночью регион подвергся массированной воздушной атаке. Тогда дежурные расчеты уничтожили 25 беспилотников над Таганрогом и пятью районами, однако разрушений на земле и жертв не зафиксировано.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
ПВО: что такое противовоздушная оборона и как она защищает небо
Противовоздушная оборона — это совокупность сил, средств и вооружения, предназначенных для обнаружения, сопровождения и уничтожения средств воздушного нападения. Современные системы ПВО считаются одним из ключевых элементов обеспечения национальной безопасности любого государства: собрали о них главное.
Читать дальше