«От боли я теряла сознание»: калининградка разыскивает незнакомца, который помог ей после тяжёлого перелома руки

Елена очень благодарна тому незнакомцу, но даже не знает имени своего спасителя: «Я помню, что он невысокого роста, худощавого телосложения, ему чуть больше 50 лет. Он был за рулём тёмной машины типа “каблучок” — там ещё дверь отъезжает. Может быть, кто-то узнает его по описанию или он сам свяжется с редакцией (тел. 310−124) и оставит свой контакт. Хотя бы просто спасибо человеку сказать, отблагодарить чисто по-человечески от всего сердца!».