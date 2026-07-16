Агрохолдинг «Юг» обжалует отказ во взыскании 300 млн за погибших в Судже животных

Агрохолдинг зарегистрирован в Суджанском районе Курской области, который с августа 2024 года по март 2025 года находился под контролем ВСУ. Компания обратилась к страховщикам после утраты поголовья скота, однако получила отказ в выплатах. В «РСХБ-Страховании» заявленное событие квалифицировали как террористический акт, который не был включен в страховое покрытие. Кроме того, истец не представил достаточных доказательств размера ущерба и факта повреждения конкретного имущества, а также нарушил порядок уведомления о страховом случае.