В Калининградской области увеличилось количество ДТП на нерегулируемых перекрестках

Как напомнил представитель Госавтоинспекции, в 2025 году ситуация на перекрёстках в регионе улучшилась: количество ДТП снизилось на 14% по сравнению с 2024 годом и составило 388 происшествий, а число пострадавших сократилось на 12%. Однако число погибших осталось на прежнем уровне — 14 человек. В этом же году в РФ в целом на пересечениях дорог произошло более 40 тыс. происшествий, что составило около трети всех аварий, а точнее 2,5 тыс. погибших и более 51 тыс. раненых.