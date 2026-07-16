Меж двух «Крон»

Евгений Хамин подтвердил «Ъ-Черноземье» актуальность ранее озвученных им в Telegram планов по сотрудничеству с «Энко» и обозначенные параметры проекта. Напомним, в феврале при разделении участка в 12 га между ВДК и «Энко. Корпорация» девелопер рассказывал, что застройщики распределят зоны ответственности в ходе работ по «Кварталу у Мегашколы»: тюменская корпорация будет отвечать за развитие своей территории, в том числе зеленой зоны «Дубовая роща», а ВДК — своей территории, в том числе за «Садовый бульвар». Проектная документация по застройке участка «Энко. Корпорация» в рамках «Квартала у мегашколы» в официальных источниках пока опубликована не была.