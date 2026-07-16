Дизельное топливо значительно подорожало в Липецкой области

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что власти Тамбовской области решили ввести в регионе порядок продажи топлива по схеме «четных и нечетных дней», который начнет действовать с 20 июля. При этом власти Орловской области, которые и популяризировали схему «чет-нечет», сегодня решили отменить этот порядок, правда, еще не определились с точной датой снятия ограничений. В Черноземье продажа топлива в зависимости от госномера продолжает действовать в Липецкой (с 11 июля) и Курской (с 15 июля) областях. Власти Воронежской области пока думают над принятием соответствующего решения.