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Дизельное топливо значительно подорожало в Липецкой области

К 13 июля средняя стоимость дизельного топлива на АЗС в Липецкой области достигла 86,18 ₽ За неделю она выросла на 3,76% — по состоянию на 6 июля показатель равнялся 83,09 ₽ Информацию по итогам еженедельного мониторинга опубликовал Липецкстат.

Источник: Коммерсантъ

К 13 июля средняя стоимость дизельного топлива на АЗС в Липецкой области достигла 86,18 ₽ За неделю она выросла на 3,76% — по состоянию на 6 июля показатель равнялся 83,09 ₽ Информацию по итогам еженедельного мониторинга опубликовал Липецкстат.

По сравнению с остальными регионами Черноземья липецкий дизель не является ни самым дешевым, ни самым дорогим, а наивысшие цены фиксируют в Воронеже. По данным Росстата, 13 июля в регионах наблюдались следующие цены за литр этого вида топлива:

Белгородская область — 77,12 ₽;

Воронежская область — 97,28 ₽;

Курская область — 84,37 ₽;

Орловская область — 77,22 ₽;

Тамбовская область — 92,72 ₽

Бензин марок АИ-92 и АИ-95 за прошлую неделю подорожал в Липецкой области на 0,29%. Стоимость топлива составила 68,88 ₽ и 76,63 ₽ за литр соответственно. Бензин марки АИ-98 и выше достиг цены 96,11 ₽, прибавка составила 0,2%.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что власти Тамбовской области решили ввести в регионе порядок продажи топлива по схеме «четных и нечетных дней», который начнет действовать с 20 июля. При этом власти Орловской области, которые и популяризировали схему «чет-нечет», сегодня решили отменить этот порядок, правда, еще не определились с точной датой снятия ограничений. В Черноземье продажа топлива в зависимости от госномера продолжает действовать в Липецкой (с 11 июля) и Курской (с 15 июля) областях. Власти Воронежской области пока думают над принятием соответствующего решения.

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