«Запах из квартиры, будто там труп»: жильцы дома в Калининграде ополчились на соседку

«Мы устали писать во все инстанции! Проблема в соседке, от квартиры которой в подъезде вонь невероятная и тараканы лезут по вентиляции! На наши жалобы уже даже не отвечают и никакие действия не предпринимаются. Однажды только приехали люди с соцслужбы и участковый, но дверь им никто не открыл, и на этом всё закончилось», — жалуется Анастасия.