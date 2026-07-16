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В Сосновском отдыхающие спасли ежика, который запутался в леске

Зверька нашли обессилевшим на берегу озера.

На озере рядом с поселком Сосновское отдыхающие спасли ежика. Доброй историей поделились в соцсетях ГБУ НО «Госветуправление Павловского МО».

Зверька обессилевшим обнаружили отдыхающие — он запутался в рыбацкой леске. Неравнодушные не смогли пройти мимо и отвезли ежика на ветстанцию.

Там ветеринары сразу увезли малыша на небольшую операцию. Ежу сделали наркоз и аккуратно распутали узлы на перетянутой лапке. Сейчас зверек спит в клинике.

Так как ежик дикий, его уложили в коробку, чтобы он пришел в себя после стресса и процедуры. Как только лесной житель окончательно проснется и будет чувствовать себя хорошо, его выпустят.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что барсука засняли в Воротынском округе.