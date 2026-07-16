Учёные выяснили, почему зумеры и миллениалы в России не спешат в ЗАГС

В исследовании участвовали 135 добровольцев — 50 мужчин и 85 женщин. Средний возраст составил 24 года, самому старшему участнику было 35 лет. Респондентов разделили на три группы: состоящие в браке, живущие вместе с партнёром и те, у кого нет постоянного партнёра-сожителя.