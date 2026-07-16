"АиФ: Пропавший Усольцев летал в Таиланд с сотрудницей прокуратуры и ее дочерью

Сергей Усольцев, пропавший в конце сентября прошлого года в красноярской тайге вместе с женой Ириной и пятилетней дочерью, ранее посещал Таиланд не только со своей супругой, но и с другой женщиной и ее взрослой дочерью. Об этом сообщает aif.ru.
Утверждается, что Сергей и Ирина были на Пхукете за год до исчезновения. По данным aif.ru, на острове находится вилла красноярского бизнесмена, который был связан с Усольцевым через бывшего компаньона.
До этого Сергей якобы трижды летал в Таиланд с другой женщиной, 58-летней сотрудницей прокуратуры Красноярского края. Также с ними была ее 30-летняя дочь.
По данным издания, во время этих поездок мужчина уже был женат на Ирине.
При этом неизвестно, знала ли супруга Усольцева об этих поездках.
Напомним, Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября прошлого года, когда отправились в поход к горе Буратинка, и с тех пор о них ничего не известно.
Выдвигались различные версии исчезновения семьи, однако Следственный комитет считает единственной наиболее вероятной причиной пропажи несчастный случай.
Проведены несколько этапов поисковой операции, однако следы Усольцевых обнаружить так и не удалось.