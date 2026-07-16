"АиФ: Пропавший Усольцев летал в Таиланд с сотрудницей прокуратуры и ее дочерью

Сергей Усольцев, пропавший в конце сентября прошлого года в красноярской тайге вместе с женой Ириной и пятилетней дочерью, ранее посещал Таиланд не только со своей супругой, но и с другой женщиной и ее взрослой дочерью. Об этом сообщает aif.ru.