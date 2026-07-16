Чернышенко провел совещание по реализации проектов создания кампусов

«Созвездие современных университетских кампусов в нашей стране создается в рамках нацпроекта “Молодёжь и дети”. По поручению Президента Владимира Владимировича Путина к 2036 году их должно быть не менее 40. В регионы направляются серьезные инвестиции на эту инфраструктуру, которая не только способствует эффективному развитию научно-образовательной сферы, но и становится драйвером социально-экономического роста субъектов. Глава государства уже открывал новые объекты строящихся кампусов. Ключевая задача — обеспечивать их дальнейший качественный своевременный ввод. Прошу регионы ответственно подходить к этому вопросу», — заявил Дмитрий Чернышенко.