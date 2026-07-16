Вице-премьер Дмитрий Чернышенко провел совещание по реализации проектов создания кампусов мирового уровня и передовых школ, сообщили в правительстве РФ.
«Созвездие современных университетских кампусов в нашей стране создается в рамках нацпроекта “Молодёжь и дети”. По поручению Президента Владимира Владимировича Путина к 2036 году их должно быть не менее 40. В регионы направляются серьезные инвестиции на эту инфраструктуру, которая не только способствует эффективному развитию научно-образовательной сферы, но и становится драйвером социально-экономического роста субъектов. Глава государства уже открывал новые объекты строящихся кампусов. Ключевая задача — обеспечивать их дальнейший качественный своевременный ввод. Прошу регионы ответственно подходить к этому вопросу», — заявил Дмитрий Чернышенко.
В число участников совещания впервые вошли представители регионов, которые реализуют свои проекты в рамках третьей волны отбора. Обращаясь к ним, Дмитрий Чернышенко добавил, что при реализации важно учитывать опыт, наработанный участниками предыдущих волн.
Два кампуса уже стали точками притяжения для талантливой молодежи. Так, комфортными инновационными пространствами пользуются студенты МГТУ им. Н. Э. Баумана и УрФУ. Еще 12 проектов находятся в стадии активной реализации, включая проекты кампусов ведущих инженерных вузов НИУ МГСУ и МГТУ «СТАНКИН». На финишной прямой — кампус БФУ им. И. Канта «Кантиана» в Калининграде.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.