Беспрозванных и Вексельберг запустили проект на острове Октябрьский: школы, сады и ангиограф

«Взятые на себя обязательства мы выполним в полном объёме, качественно и не в последнюю очередь красиво. Нам очень важно, чтобы жители Калининграда ощущали комфорт и уют. Надеемся, что свои лучшие знания и экспертизу мы применим в рамках реализации этого проекта», — заявил Виктор Вексельберг, отметив конструктивный характер отношений, которые сложились у инвестора с правительством Калининградской области.