Беспрозванных и Вексельберг запустили проект на острове Октябрьский: школы, сады и ангиограф

В Калининграде началась реализация масштабного инвестиционного проекта по созданию на острове Октябрьский современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для постоянного проживания, отдыха и ведения бизнеса. Строительство ведёт Группа компаний «КОРТРОС». Проект получил одобрение регионального инвестсовета, а его архитектурную концепцию поддержали эксперты архитектурно-градостроительного совета Калининградской области.
Ключевые параметры строительства и социальные обязательства инвестора утверждены соглашением. Документ подписали губернатор Алексей Беспрозванных и президент ГК «КОРТРОС» Вениамин Голубицкий на церемонии, состоявшейся 16 июля в Калининграде с участием председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга. В этот же день погружением именной сваи был дан старт работам на стройплощадке.
Губернатор Алексей Беспрозванных отметил, что регион последовательно укрепляет инвестиционную привлекательность. В горизонте до 2030 года в Калининградской области заявлено к реализации 90 крупных инвестиционных проектов на сумму более 900 миллиардов рублей. Инвестпроекты группы компаний «КОРТРОС» — одни из крупнейших: в общей сложности компания вкладывает в развитие инфраструктуры региона свыше 100 миллиардов рублей.
«Речь идёт о стратегическом партнёрстве, когда инвестор направляет значительные инвестиции не просто в стройку, а в долгосрочное и социально ответственное развитие нашего региона. Именно этот принцип заложен в работу с каждым инвестором в Калининградской области», — подчеркнул губернатор.
Вместе со строительством жилой и гостиничной инфраструктуры ГК «КОРТРОС» возводит три школы на 2 600 мест и три детских сада на 900 мест в Калининграде, ещё один детский сад на 240 мест — в Светлогорске, где девелопер создаёт многофункциональный санаторно-гостиничный комплекс.
Генеральный директор группы компаний «КОРТРОС» Станислав Киселёв отметил, что для компании это возможность реализовать комплексный подход к развитию городской территории: «Мы создаём не только современное жильё, но и полноценную среду для жизни, работы и отдыха с необходимой социальной, транспортной и инженерной инфраструктурой. Уверены, что в партнёрстве с правительством Калининградской области остров Октябрьский станет новой точкой роста региона и одним из самых привлекательных районов Калининграда».
Ещё до старта строительства девелопер сделал первые практические шаги по улучшению городской среды и качества жизни в регионе. В подарок горожанам к 80-летию Калининградской области инвестор благоустроил сквер на улице Комсомольской. Частью социальных обязательств застройщика стала покупка дорогостоящего ангиографа для Больницы скорой медицинской помощи. Благодаря этому в одном из крупнейших медицинских учреждений области заработал Региональный сосудистый центр. Алексей Беспрозванных и Виктор Вексельберг лично убедились в востребованности высокотехнологичной медицинской техники. В день их визита в БСМП проходили первые операции с новым ангиографом.
«Взятые на себя обязательства мы выполним в полном объёме, качественно и не в последнюю очередь красиво. Нам очень важно, чтобы жители Калининграда ощущали комфорт и уют. Надеемся, что свои лучшие знания и экспертизу мы применим в рамках реализации этого проекта», — заявил Виктор Вексельберг, отметив конструктивный характер отношений, которые сложились у инвестора с правительством Калининградской области.