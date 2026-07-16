Городской клинический перинатальный центр Уфы получил новое оборудование

Высокотехнологичным оборудованием оснастили городской клинический перинатальный центр Уфы при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан.
Учреждение получило систему подготовки крови для аутотрансфузии. Такое оборудование используется во время операций, в том числе, когда женщине делают кесарево сечение. Новая система позволит возвращать пациенткам их собственную кровь, потерянную в ходе хирургических вмешательств. Благодаря этому будет исключен риск инфекционных осложнений и аллергических реакций у рожениц.
«Система для аутотрансфузии — это современный стандарт безопасного оказания помощи. Она особенно значима для акушерства, где кровопотери являются одной из главных угроз жизни. Благодаря нацпроекту “Семья” мы можем внедрять передовые технологии и делать роды максимально безопасными для каждой женщины», — отметила главный врач городского клинического перинатального центра Уфы Зухра Гурова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.