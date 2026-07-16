Городской клинический перинатальный центр Уфы получил новое оборудование

Учреждение получило систему подготовки крови для аутотрансфузии. Такое оборудование используется во время операций, в том числе, когда женщине делают кесарево сечение. Новая система позволит возвращать пациенткам их собственную кровь, потерянную в ходе хирургических вмешательств. Благодаря этому будет исключен риск инфекционных осложнений и аллергических реакций у рожениц.