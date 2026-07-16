Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Городской клинический перинатальный центр Уфы получил новое оборудование

Речь идет о высокотехнологичной системе подготовки крови для переливания.

Источник: Национальные проекты России

Высокотехнологичным оборудованием оснастили городской клинический перинатальный центр Уфы при поддержке национального проекта «Семья», сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан.

Учреждение получило систему подготовки крови для аутотрансфузии. Такое оборудование используется во время операций, в том числе, когда женщине делают кесарево сечение. Новая система позволит возвращать пациенткам их собственную кровь, потерянную в ходе хирургических вмешательств. Благодаря этому будет исключен риск инфекционных осложнений и аллергических реакций у рожениц.

«Система для аутотрансфузии — это современный стандарт безопасного оказания помощи. Она особенно значима для акушерства, где кровопотери являются одной из главных угроз жизни. Благодаря нацпроекту “Семья” мы можем внедрять передовые технологии и делать роды максимально безопасными для каждой женщины», — отметила главный врач городского клинического перинатального центра Уфы Зухра Гурова.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.