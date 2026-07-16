Дмитрий Колесников: «Важно, чтобы студенты “НЕЙМАРКА” смогли получить перспективное образование в области инновационных технологий»

— Да, в этом году у нас открыто девять партнерских программ с ведущими нижегородскими вузами. Отмечу, что образовательные программы подбираются по двум принципам: некоторые их них рассчитаны на подготовку специалистов, которые после получения двойного диплома смогут сразу трудоустроиться в те компании, в которых есть острая нехватка кадров. И второй принцип: программы рассчитаны на тех выпускников, которые выпускаются через 5−10 лет, и на них также был хороший спрос.