Дмитрий Колесников: «Важно, чтобы студенты “НЕЙМАРКА” смогли получить перспективное образование в области инновационных технологий»

Сегодня около 160 студентов обучаются в университете «Неймарк». Масштабный межвузовский IT-кампус мирового уровня, который создается в Нижнем Новгороде, экосистема которого включает более 100 индустриальных партнеров. Студенты получают практический опыт через стажировки в реальных компаниях и корпорациях. О реализации образовательных программ, проходных баллах ЕГЭ и возможностях IT-кампуса «НЕЙМАРК» в интервью ИА «Время Н» рассказал и.о. ректора Дмитрий Колесников.
Дмитрий Сергеевич, какие направления подготовки (бакалавриат, специалитет, магистратура) открыты для набора в 2026 году?
— Да, в этом году у нас открыто девять партнерских программ с ведущими нижегородскими вузами. Отмечу, что образовательные программы подбираются по двум принципам: некоторые их них рассчитаны на подготовку специалистов, которые после получения двойного диплома смогут сразу трудоустроиться в те компании, в которых есть острая нехватка кадров. И второй принцип: программы рассчитаны на тех выпускников, которые выпускаются через 5−10 лет, и на них также был хороший спрос.
Первая программа бакалавриата «Технологии искусственного дополненного интеллекта», которую мы запустили совместно с НИУ ВШЭ- Нижний Новгород рассчитана на подготовку специалистов в области управления мозгом человека, использования специальных инструментов, которые помогают изучать мозг человека. Программа реализуется с 2024 года.
Одна из сетевых программ «Кибербезопасность» реализуется совместно с НГТУ имени Р. Е. Алексеева. С каждым годом спрос на специалистов в области кибербезопасности растет, поэтому данная программа пользуется большой популярностью среди абитуриентов.
Образовательная программа, реализуемая совместно с ННГУ имени Н. И. Лобачевского, направлена на подготовку специалистов в области сопряжённого проектирования программно-аппаратных комплексов. Это специалисты, которые в будущем смогут проектировать микрочипы в разных областях науки, в том числе и в архитектуре. В партнерстве с ННГУ мы также реализуем программу «Проектирование телекоммуникационных систем». Это будущие инженеры, которые будут заниматься разработкой перспективных телекоммуникационных систем, а также смогут проводить редкую экспертизу на стыке инженерии связи, аппаратного и программного обеспечения.
Сетевые программы магистратуры пользуются спросом. Среди них магистерская программа по компьютерному зрению совместно с НИУ ВШЭ — Нижний Новгород. Программа также ведется на английском языке, что также очень важно, так как студент расширяет свою коммьюнити, в том числе и на международном уровне.
Магистерская программа «Интеллектуальные системы в проектировании объектов строительства», в рамках которой ребят обучают тому как здание создается на компьютере, моделируется, строится, а потом эксплуатируется по модели. Преподаватели обучают студентов использовать новые цифровые инструменты, нейронные сети для более упрощенной и ускоренной работы.
Также вместе с НИУ РАНХиГС также реализуем программу «Правовое обеспечение использования искусственного интеллекта», направленную на подготовку будущих юристов в сфере цифровой безопасности и урегулирования использования ИИ.
Какие минимальные проходные баллы ЕГЭ и индивидуальные достижения для поступления на разные программы?
— У нас так устроена система, что каждый год списки динамично меняются. В прошлом году набрав около 250—270 баллов, абитуриенты спокойно смогли поступить на бюджетную основу.
Бывает и такое, когда ЕГЭ сдал на более низкие баллы, но при этом имеет внушительные достижение и заслуги в олимпиадах, научных конференциях и конкурсах высокого уровня, для таких ребят есть резервные места, в рамках годовой программы «Грант 360», финансируемой Правительством Нижегородской области.
Сколько бюджетных мест выделено университетом и вузами-партнерами на 2026 год?
— Порядка 80 бюджетных мест выделяется при реализации партнерских программ совместно с вузами Нижнего Новгорода. При этом мы понимаем, что места могут создаваться в рамках поддержки наших организаций — партнеров.
Что представляют собой коливинги и жилые корпуса для студентов и преподавателей?
— Коливинги предусматривают объединенный формат общежития, отеля и гостиницы. Для студентов здесь созданы максимально комфортные условия, Они проживают в комнатах, которые рассчитаны либо на одного человека, либо на двоих. На каждом этаже располагается многофункциональная кухня со всеми удобствами, в номерах ежедневно ведется уборка представителями клиринговой компании.
На первых этажах коливингов проводится организация событий различного формата: шахматные турниры, творческие вечера, спортивные активности и многое другое.
Также на базе «Неймарка» создана лаборатория цифровой радиотехники совместно с компанией «Ядро». Студенты вместе с преподавателем учатся собирать различные схемы, соз-давать корпуса. Пространство лаборатории функционирует в гибком формате, то есть может легко видоизменяться.
Какие мероприятия проводятся для развития soft skills (хакатоны, митапы, киберспортивные турниры, поддержка студенческих инициатив)?
— С первого курса мы занимаемся со студентами профориентационной работой, организуя множество экскурсий в компаниях — партнерах, которые сразу после завершения обучения в «Неймарке» смогут ребят принять в качестве состоявшихся специалистов.
Например, со «Сбером» у нас подписано соглашение о реализации программы по искусственному интеллекту. При взаимодействии наших коллег из «Вконтакте», «Альфа — Банк» проводятся различные чемпионаты, в рамках которых ребятам предстоит решать кейсы, создавать свои проекты, чтобы ребята учились не на абстрактных теориях, а на реальных форматах.