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Хабиров показал ход реконструкции парка Ленина в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня проверил ход работ по реконструкции парка имени Ленина в Уфе. Об этом он рассказал в соцсетях.

Источник: соцсети Радия Хабирова

«Договорились, что перед подземным переходом через улицу Заки Валиди мы воссоздадим красивую историческую арку. Делаем ее из натурального камня. Непростая история, но, на мой взгляд, эта арка сильно украсит парк», — отметил глава региона.

Сейчас на объекте начали устанавливать светильники. Всего их будет шесть видов. Также в парке появится много спортивных, детских площадок и амфитеатр.

Сохраняем здесь все историко-культурные объекты, но немного их раскрываем. Как, например, памятник народному артисту СССР Арслану Мубарякову. Он был затерян в чащобе среди деревьев, а сейчас мы его открыли, и получилось прекрасное место.

добавил Хабиров