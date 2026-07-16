Нижновэнерго выявило почти 59 тысяч незаконных подвесов ВОЛС на опорах ЛЭП

Энергетики нижегородского филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго» проводят системную работу по выявлению и предотвращению незаконных подвесов волоконно‑оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи. С начала 2026 года в регионе зарегистрировано 58 807 таких нарушений, сообщает пресс‑служба компании.
Несанкционированный монтаж ВОЛС создает серьёзные риски: он может привести к отключениям электроэнергии у потребителей и представлять угрозу жизни и здоровью людей, проводящих работы на опорах. Кроме того, посторонние элементы усложняют ремонтно‑профилактические и аварийно‑восстановительные работы и увеличивают механическую нагрузку на опоры, что повышает риск их повреждения.
«Нижновэнерго» принимает меры по установлению собственников незаконно размещённого оборудования: оператору направляются уведомления, после чего проводится демонтаж бесхозных линий. Компания подчёркивает, что работы по удалению незаконных подвесов ведутся непрерывно.
Энергетики призывают интернет‑провайдеров и других исполнителей перед монтажом кабельных линий согласовывать действия с владельцами сети. Для законной установки ВОЛС на опорах ЛЭП требуется заключение договора с сетевой организацией, получение технических условий и прохождение инструктажа по технике безопасности.
Ранее «Нижновэнерго» напомнило о необходимости соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов.