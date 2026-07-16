Нижновэнерго выявило почти 59 тысяч незаконных подвесов ВОЛС на опорах ЛЭП

Несанкционированный монтаж ВОЛС создает серьёзные риски: он может привести к отключениям электроэнергии у потребителей и представлять угрозу жизни и здоровью людей, проводящих работы на опорах. Кроме того, посторонние элементы усложняют ремонтно‑профилактические и аварийно‑восстановительные работы и увеличивают механическую нагрузку на опоры, что повышает риск их повреждения.