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Жителей Ростовской области предупредили о перебоях в работе мобильного интернета

Сотовые операторы сообщили об отключениях мобильного интернета в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 16 июля, некоторые сотовые операторы предупредили жителей Ростовской области о возможных проблемах со связью. Соответствующие уведомления начали поступать на мобильные телефоны пользователей.

— В вашем регионе может временно отключаться мобильный интернет, но все важные сервисы продолжат работать, — говорится в тексте рассылки.

Напомним, ранее в региональном министерстве цифрового развития составили списки сайтов для работы без ограничений во время перебоев сети. Первоначально в перечень включили десятки площадок, среди которых оказались маркетплейсы, видеосервисы, портал госуслуг и национальный мессенджер Max.

Позднее к этому списку добавили сайты государственных ведомств, навигационные сервисы и несколько СМИ, включая «Комсомольскую правду». Сейчас операторы связи уже выполнили необходимые технические настройки для бесперебойного доступа к этим ресурсам.

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