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ЕР рассматривает обращения об отказе школ зачислять детей в десятый класс

ЕР рассматривает жалобы родителей на отказ в зачислении детей в десятый класс.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, представитель федеральной пятерки списка партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму Мария Львова-Белова сообщила, что ее аппарат рассматривает обращения родителей об отказах школ в зачислении детей в десятый класс.

«У нас в этом году было уже десять обращений от родителей, которые возмущены отказами зачислять их детей-выпускников девятых классов в десятые по разным причинам. Отказ в приеме возможен исключительно по причине отсутствия свободных мест», — заявила Мария Львова-Белова, слова которой приводятся в четверг на сайте «Единой России».

Она отметила, что в случае подобной ситуации в конкретной школе родители вправе обратиться в региональный орган управления образованием для решения вопроса о зачислении ребенка в другую организацию.

В то же время, и руководству школ, по мнению уполномоченного, необходимо заранее проговаривать с родителями и детьми вероятность возникновения подобных ситуаций, поскольку бывает, что родители оказываются не готовы.

«Необходимо своевременно показывать различные карьерные и образовательные пути, связанные как с высшим, так и среднеспециальным образованием. Иногда действительно перспективнее сначала отучиться в колледже, а затем принимать решение о дальнейшем поступлении в вуз», — добавила Львова-Белова.

Она подчеркнула, что уже со средних классов должны начинаться профориентационные программы, с тестированиями, экскурсиями на предприятия и мастер-классами. Так, институт уполномоченных по правам ребенка совместно с Федеральным подростковым центром регулярно проводит акции «Шаг в профессию», где дети могут попробовать себя в самых разных сферах.

«Также полезно развивать ответственное трудоустройство несовершеннолетних, давать подросткам возможность попробовать себя в разных видах деятельности, чтобы понять, что им нравится, а что нет, и сделать осознанный шаг в будущее», — отметила Львова-Белова.

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