«Лавочки-полусферы и газонный решётки»: в Калининграде завершают благоустройство парковки около Южного парка

В Калининграде завершают обустройство парковки около Южного парка. Подрядчику осталось провести освещение, а также установить пункты оплаты и шлагбаумы.
Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, специалисты обустроили парковочные места из газонной решётки, уложил асфальт и пешеходные дорожки. На территории появились велосипедные стоянки, урны, одноместные и многоместные скамейки, а также круглые лавочки с декоративными полусферами в центре.
На парковке также высадили газон, оборудовали въезды и разворотные площадки. Покрытие пешеходных зон выполнили из разного типа покрытий: брусчатки, бетонной и клинкерной плитки.
Ремонтом занимается ООО «Балтдормостстрой» за 112,6 миллиона рублей. К работам приступили в декабре 2025 года. Всего на территории возле Южного парка оборудовали места для парковки 125 автомобилей. Разработкой проекта многофункциональной стоянки занималось муниципальное учреждение «ГДСР».
Текст и фото: Варвара Макарова.