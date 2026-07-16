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«Лавочки-полусферы и газонный решётки»: в Калининграде завершают благоустройство парковки около Южного парка

Специалистам осталось провести освещение и установить шлагбаумы.

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В Калининграде завершают обустройство парковки около Южного парка. Подрядчику осталось провести освещение, а также установить пункты оплаты и шлагбаумы.

Как передаёт корреспондент Калининград.Ru, специалисты обустроили парковочные места из газонной решётки, уложил асфальт и пешеходные дорожки. На территории появились велосипедные стоянки, урны, одноместные и многоместные скамейки, а также круглые лавочки с декоративными полусферами в центре.

На парковке также высадили газон, оборудовали въезды и разворотные площадки. Покрытие пешеходных зон выполнили из разного типа покрытий: брусчатки, бетонной и клинкерной плитки.

Ремонтом занимается ООО «Балтдормостстрой» за 112,6 миллиона рублей. К работам приступили в декабре 2025 года. Всего на территории возле Южного парка оборудовали места для парковки 125 автомобилей. Разработкой проекта многофункциональной стоянки занималось муниципальное учреждение «ГДСР».

Текст и фото: Варвара Макарова.

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