Свыше 4 тыс. работодателей Владимирской области прошли Всероссийский опрос

Более 4,4 тыс. руководителей Владимирской области приняли участие во Всероссийском опросе работодателей, проводимого по национальному проекту «Кадры», сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.
Уточним, полученные сведения будут использованы при формировании прогноза перспективной кадровой потребности региона. Наиболее активными участниками стали представители обрабатывающих производств, на долю которых пришлось более 22% всех заполненных анкет. Около 17% заявок поступило от учреждений образования, 11% — от организаций оптовой и розничной торговли. Свои кадровые запросы также обозначили бюджетные структуры в сфере культуры и спорта, банковские и страховые компании, учреждения здравоохранения, логистические и сельскохозяйственные предприятия, организации связи и другие.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.