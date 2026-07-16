Свыше 4 тыс. работодателей Владимирской области прошли Всероссийский опрос

Уточним, полученные сведения будут использованы при формировании прогноза перспективной кадровой потребности региона. Наиболее активными участниками стали представители обрабатывающих производств, на долю которых пришлось более 22% всех заполненных анкет. Около 17% заявок поступило от учреждений образования, 11% — от организаций оптовой и розничной торговли. Свои кадровые запросы также обозначили бюджетные структуры в сфере культуры и спорта, банковские и страховые компании, учреждения здравоохранения, логистические и сельскохозяйственные предприятия, организации связи и другие.