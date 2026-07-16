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Свыше 4 тыс. работодателей Владимирской области прошли Всероссийский опрос

Наиболее активными участниками стали представители обрабатывающих производств.

Более 4,4 тыс. руководителей Владимирской области приняли участие во Всероссийском опросе работодателей, проводимого по национальному проекту «Кадры», сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.

Уточним, полученные сведения будут использованы при формировании прогноза перспективной кадровой потребности региона. Наиболее активными участниками стали представители обрабатывающих производств, на долю которых пришлось более 22% всех заполненных анкет. Около 17% заявок поступило от учреждений образования, 11% — от организаций оптовой и розничной торговли. Свои кадровые запросы также обозначили бюджетные структуры в сфере культуры и спорта, банковские и страховые компании, учреждения здравоохранения, логистические и сельскохозяйственные предприятия, организации связи и другие.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.