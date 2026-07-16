«Я сам дойду»: пропавший в Калининграде пенсионер ночевал в тракторе и несколько раз отказывался от помощи

Пропавший в Калининграде 73-летний пенсионер ночевал в тракторе, лежал на разделительной полосе трассы и несколько раз отказывался от помощи. Последний раз пожилого мужчину видели в районе пересечения Большой Окружной и Советского проспекта. Об этом «Клопс» рассказала руководитель ПСО «Запад» Екатерина Преснякова.
В Калининграде продолжаются поиски 73-летнего Александра Ивановича Левченко, который пропал 11 июля. В этот и на следующий день мужчину несколько раз видели на Большой Окружной, а затем на Советском проспекте: от стелы он направился в сторону областного центра.
По словам волонтёра, первое сообщение от очевидцев поступило вечером 11 июля. Водитель из Калининграда рассказал, что ехал вместе с супругой по окружной дороге, когда они заметили пожилого человека, который шёл вдоль трассы перед съездом в Чкаловск.
Пара остановилась и предложила пенсионеру помощь, однако он отказался. Мужчина объяснил, что идёт к начальнику, чтобы сообщить, «где не сможет проехать трактор».
«О каком тракторе он говорил, мы сначала не поняли. У пенсионера деменция, он давно не работает. А позже его родственники рассказали, что когда-то жизнь Александра Ивановича была тесно связана с техникой: в молодости он работал трактористом», — поясняет Екатерина Преснякова.
После этого волонтёры начали проверять возможные направления движения мужчины. Нужно было установить, куда он мог отправиться после встречи с очевидцами: в сторону Чкаловска, Холмогоровки, Космодемьянского или обратно в Калининград.
Во время проверки камер наблюдения удалось найти ещё одного свидетеля. Выяснилось, что ночью пенсионер оказался на территории предприятия, где продают сельскохозяйственную технику.
«Он с 11 на 12 переночевал в тракторе. Утром рабочие увидели его в кабине, были очень удивлены. От помощи дедушка отказался, вышел и ушёл в сторону Советского проспекта», — рассказала Екатерина Преснякова.
Она добавляет, что по словам близких Левченко, ему категорически нельзя алкоголь — мужчине может быть плохо. При этом рабочие обратили внимание, что в кабине трактора пахло спиртным: «Мы переживаем, что его мог кто-то угостить…», — вздыхает Преснякова.
Позже появилась новая информация о передвижениях мужчины. По словам свидетельницы, 12 июля она вместе с мужем ехала по Большой Окружной и заметила пожилого человека между полосами движения — он лежал на разделительном газоне. Люди остановились и решили помочь пожилому человеку выбраться в безопасное место.
Они подъехали к ближайшему предприятию — это «Геотерм Балтика» — и обратились к охраннику. Тот помог забрать пенсионера с трассы и отвёл его в свою будку.
Там мужчина посидел некоторое время, а когда немного отдохнул, собрался уходить. Пенсионеру настойчиво предлагали отвезти его куда нужно, однако он снова отказался от поездки, заявив, что доберётся сам.
По словам волонтёров, ему объяснили направление движения и показали, куда идти. Пенсионер направился в сторону Калининграда — в районе заправки «Сургутнефтегаз» напротив Пятого форта.
«Сотрудники предприятия видели, что там рядом с ним остановилась машина скорой. Предположительно, медики также предлагали мужчине помощь, но он отказался и продолжил путь, скорая уехала», — пояснила руководитель поискового отряда.
После этого след пенсионера теряется. В больницы он не поступал, а сотрудники полиции продолжают проверять записи камер наблюдения, чтобы установить его дальнейший маршрут.
Родные мужчины и волонтёры просят всех, кто мог видеть пенсионера после 12 июля или располагает любой информацией о его местонахождении, сообщить об этом в поисково-спасательный отряд или полицию.