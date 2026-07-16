«Я сам дойду»: пропавший в Калининграде пенсионер ночевал в тракторе и несколько раз отказывался от помощи

«О каком тракторе он говорил, мы сначала не поняли. У пенсионера деменция, он давно не работает. А позже его родственники рассказали, что когда-то жизнь Александра Ивановича была тесно связана с техникой: в молодости он работал трактористом», — поясняет Екатерина Преснякова.