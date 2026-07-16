Погода на пятницу: оранжевая жара не отступает

«Днем 17 июля (пятница) в юго-западных районах республики максимальная температура воздуха достигнет +30..+31°С», — говорится в сообщении.
В ночь на пятницу на северо-востоке будет всего лишь от 6 градусов тепла, а на юго-западе — до 18. Днем же температура будет колебаться от +23 до +29°С.
По прогнозам Белгидромета, завтра днем в Минске станет на пару градусов прохладнее — 24−28°С и по-прежнему без осадков, как и в областных центрах:
в Бресте — +29…+31°C, без осадков;
в Витебске — +23…+25°C, без осадков;
в Гомеле — +24…+26°C, без осадков;
в Гродно — +27…+29°C, без осадков;
в Могилеве — +23…+25°C, без осадков.
В выходные прогнозируются кратковременные дожди, в том числе местами — сильные, и грозы. Однако существенно это не скажется на дневных показаниях термометра: в субботу — от +23°С на северо-востоке до +32°С на юго-западе. Лишь в воскресенье станет на пару градусов прохладнее по всей территории республики.