Погода на пятницу: оранжевая жара не отступает

В выходные прогнозируются кратковременные дожди, в том числе местами — сильные, и грозы. Однако существенно это не скажется на дневных показаниях термометра: в субботу — от +23°С на северо-востоке до +32°С на юго-западе. Лишь в воскресенье станет на пару градусов прохладнее по всей территории республики.