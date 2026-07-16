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Погода на пятницу: оранжевая жара не отступает

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Оранжевый уровень опасности продлен на пятницу, по-прежнему будет жарко в юго-западных регионах страны, сообщили в Белгидромете.

Сейчас в Ричмонде: +31° 4 м/с 63% 758 мм рт. ст. +32°
Источник: Sputnik.by

«Днем 17 июля (пятница) в юго-западных районах республики максимальная температура воздуха достигнет +30..+31°С», — говорится в сообщении.

В ночь на пятницу на северо-востоке будет всего лишь от 6 градусов тепла, а на юго-западе — до 18. Днем же температура будет колебаться от +23 до +29°С.

По прогнозам Белгидромета, завтра днем в Минске станет на пару градусов прохладнее — 24−28°С и по-прежнему без осадков, как и в областных центрах:

в Бресте — +29…+31°C, без осадков;

в Витебске — +23…+25°C, без осадков;

в Гомеле — +24…+26°C, без осадков;

в Гродно — +27…+29°C, без осадков;

в Могилеве — +23…+25°C, без осадков.

В выходные прогнозируются кратковременные дожди, в том числе местами — сильные, и грозы. Однако существенно это не скажется на дневных показаниях термометра: в субботу — от +23°С на северо-востоке до +32°С на юго-западе. Лишь в воскресенье станет на пару градусов прохладнее по всей территории республики.