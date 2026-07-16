Тамбовчане внесли почти 4 млрд рублей в программу долгосрочных сбережений

В середине мая «Ъ-Черноземье» писал, что за первый квартал 2026-го жители макрорегиона вложили в программу долгосрочных сбережений 9 млрд руб., что на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За этот период к ПДС в Черноземье присоединились 80,4 тыс. человек — на 19% больше, чем годом ранее. Всего же с момента старта программы в 2024 году и до апреля 2026-го в Черноземье заключили 674,5 тыс. договоров и перечислили на счета негосударственных пенсионных фондов 38,6 млрд руб.