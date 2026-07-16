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В Брянске олимпийская чемпионка проведет зарядку для старшего поколения

Мероприятие пройдет 19 июля в Парке культуры и отдыха железнодорожников.

Источник: Национальные проекты России

Утренняя гимнастика с олимпийской чемпионкой в ходе программы клуба «Активное долголетие» пройдет 19 июля в Парке культуры и отдыха железнодорожников Брянска по госпрограмме «Спорт России», сообщили в департаменте физической культуры и спорта региона.

Мероприятие начнется в 10 часов утра. Зарядку проведет заслуженный мастер спорта, член сборной команды России по лыжным гонкам на Олимпиаде в Турине, олимпийская чемпионка 2006 года в эстафетной гонке 4×5 км среди женщин Лариса Куркина. Кроме того, спортсмены из Брянской областной спортивной школы олимпийского резерва по лыжным гонкам проведут показательные выступления.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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