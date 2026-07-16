Звезды футбола познакомились с хохломской росписью

18 июля на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде состоится OLIMPBET Суперкубок России, в котором встретятся чемпион страны петербургский «Зенит» и обладатель Кубка — московский «Спартак». В преддверии матча Российский футбольный союз проводит масштабный трофи-тур по Нижегородской области.
16 июля главный трофей турнира посетил столицу Золотой хохломы — город Семёнов. Экс-футболисты «Спартака» и «Зенита» Денис Глушаков, Алексей Игонин и Ари, выступающие в роли амбассадоров РФС, привезли кубок на легендарную фабрику «Хохломская роспись». Здесь, на предприятии с более чем вековой историей, где и сегодня вручную вытачивают и расписывают матрёшек, деревянную утварь и даже мебель, гости проследили весь путь рождения знаменитых изделий — от изготовления заготовок-баклуш до ювелирной работы десятком резцов, превращающей дерево в узнаваемые формы. Завершилось знакомство с производством в цехе ручной росписи.
Далее в культурном пространстве бренда «Хохлома» в Нижнем Новгороде гостям показали всю палитру хохломского промысла — от первых образцов, появившихся в Заволжских лесах более 360 лет назад, до современных прочтений. Среди экспонатов — работы шестидесятых-семидесятых годов прошлого века, а также уникальные образцы так называемой «Зелёной хохломы» (Зыкинской росписи). Особый вид росписи с ландышами появился в знак благодарности Людмиле Зыкиной, которая приезжала на фабрику с концертом. Ландыш был любимым цветком певицы.
Особый интерес у футболистов вызвал стенд с современным прочтением хохломы — работами, созданными в сотрудничестве с дизайнерами.
Амбассадоры Российского футбольного союза не только наблюдали за работой мастеров, но и сами попробовали свои силы в росписи, создав матрёшек в цветах своих клубов. В свою очередь, сотрудники фабрики расписали под хохлому официальный мяч OLIMPBET Суперкубка России.
Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин поделился впечатлениями и пообещал, что совсем скоро снова приедет в Нижний Новгород.
«Впечатления только положительные. Я других и не ждал, потому что я уже был в Нижнем Новгороде, и не раз, — рассказал футболист. — И я очень рад поездкам в такие места, как фабрика “Хохломская роспись”. Потому что я думаю, что туристы туда нечасто добираются. Я увидел то, о чём много слышал. Я под большим впечатлением и думаю, в ближайшее время уже приеду сюда с семьей, чтобы они увидели эту красоту».Бразильский нападающий Ари, игравший за «Спартак», также отметил красоту региона.
«Город очень красивый, конечно. Фабрика, куда мы ездили в Семёнов, была невероятно интересной. У нас ещё есть время, поэтому, надеюсь посмотрим другие достопримечательности Нижнего Новгорода», — добавил он.
В восторге от увиденного остался и бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков. Экс-игрок сборной России посоветовал всем посетить фабрику «Хохломская роспись».
«Не каждый день ты можешь посмотреть место, где делают матрёшки, как это всё происходит, ещё и поучаствовать в их покраске, — поделился Денис Глушаков. — Я думаю, что многим даже посоветовал бы съездить и посмотреть, как создаются такие вещи. Сама роспись красиво и хорошо сделана. Я не ожидал, что здесь такое большое производство — столько сотрудников и проектировщиков! Зашли и увидели такой большой дом. Все там как большая семья, где каждый помогает друг другу».
Трофи-тур только начинается. 17 июля Суперкубок посетит завод «Красное Сормово», а в Александровском саду пройдет паблик-ток с амбассадорами. Болельщики смогут пообщаться со звёздами футбола и сфотографироваться с главным призом. Кульминацией станет сам матч 18 июля. Перед игрой возле стадиона развернется большая шоу-программа для зрителей (6+).
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что билеты на матч OLIMPBET Суперкубка России раскупили за час после старта продаж.