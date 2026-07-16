Звезды футбола познакомились с хохломской росписью

«Впечатления только положительные. Я других и не ждал, потому что я уже был в Нижнем Новгороде, и не раз, — рассказал футболист. — И я очень рад поездкам в такие места, как фабрика “Хохломская роспись”. Потому что я думаю, что туристы туда нечасто добираются. Я увидел то, о чём много слышал. Я под большим впечатлением и думаю, в ближайшее время уже приеду сюда с семьей, чтобы они увидели эту красоту».Бразильский нападающий Ари, игравший за «Спартак», также отметил красоту региона.