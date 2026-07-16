Жители Удмуртии взяли 4 награды на чемпионате России по пулевой стрельбе

Представители Удмуртии стали обладателями четырех наград по итогам чемпионата России по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия, сообщили в министерстве по физической культуре и спорту региона. Проведение таких соревнований отвечает целям госпрограммы «Спорт России».
Уточним, что чемпионат состоялся в Московской области на территории стрелкового комплекса «Лисья нора». Там же параллельно с этим состязанием прошел этап Кубка России по стрельбе из пневматического оружия. Эти соревнования собрали более 400 спортсменов из 40 регионов. Они разыграли 40 комплектов наград.
В финале олимпийского упражнения «Винтовка малокалиберная, 50 м, три положения» развернулась борьба между Юлией Каримовой из Удмуртии и Юлией Кругловой из Красноярского края. В итоге представительница республики победила со счетом 16:10, завоевав золото.
Третье место в олимпийском упражнении «Пистолет пневматический, 10 м» заняла Евгения Падерина. Кроме того, бронзу в командных соревнованиях «Пистолет малокалиберный, 50 м» взяли Андрей Чиликов, Николай Килин и Евгений Перевозчиков. А серебро в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 м с комбинацией медленной и быстрой скоростей завоевала Лили Абашева.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.