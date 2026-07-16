Жители Удмуртии взяли 4 награды на чемпионате России по пулевой стрельбе

Уточним, что чемпионат состоялся в Московской области на территории стрелкового комплекса «Лисья нора». Там же параллельно с этим состязанием прошел этап Кубка России по стрельбе из пневматического оружия. Эти соревнования собрали более 400 спортсменов из 40 регионов. Они разыграли 40 комплектов наград.