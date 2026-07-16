Лантратова помогла бойцу СВО вернуться домой к больной матери

«Ко мне обратился рядовой из Калининградской области. Мужчина был призван на службу в рамках частичной мобилизации. Позже его пожилую маму признали недееспособной и нуждающейся по состоянию здоровья в постоянном уходе, а сына назначили ее опекуном», — написала Лантратова в своем канале на платформе «Макс».