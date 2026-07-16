Лантратова помогла бойцу СВО вернуться домой к больной матери

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла мобилизованному бойцу СВО вернуться домой к матери, нуждающейся по состоянию здоровья в постоянном уходе.
«Ко мне обратился рядовой из Калининградской области. Мужчина был призван на службу в рамках частичной мобилизации. Позже его пожилую маму признали недееспособной и нуждающейся по состоянию здоровья в постоянном уходе, а сына назначили ее опекуном», — написала Лантратова в своем канале на платформе «Макс».
Она подчеркнула, что областная призывная комиссия отменила решение о мобилизации. Однако документы на увольнение долгое время не оформлялись командованием войсковой части.
«Мы направили запросы в оборонные ведомства. Благодаря взаимодействию с войсковой частью мужчина был уволен в запас. Сейчас он уже находится дома и ухаживает за своей пожилой мамой», — отметила федеральный омбудсмен.