В Новороссийске открыли «Цифровой здравпункт»

Уточним, что «Цифровой здравпункт» является первым таким учреждением в городе. Он был открыт портом совместно с Новороссийским клиническим центром ФМБА России. Работа нового здравпункта основана на внедрении адаптированной системы электронных медосмотров сотрудников предприятия перед их выходом на участок работы высокой производительности. «Умное» оборудование за секунды измеряет давление, пульс, температуру, оценивает реакцию зрачков и сердечный ритм. Система фиксирует процесс на фото и видео, исключая риск искажения результатов. Весь осмотр с оформлением допуска занимает около минуты.