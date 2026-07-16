В Новороссийске открыли «Цифровой здравпункт»

«Цифровой здравпункт» открылся на территории Новороссийского морского торгового порта (НМТП), сообщили в администрации кубанского города. НМТП является участником федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Уточним, что «Цифровой здравпункт» является первым таким учреждением в городе. Он был открыт портом совместно с Новороссийским клиническим центром ФМБА России. Работа нового здравпункта основана на внедрении адаптированной системы электронных медосмотров сотрудников предприятия перед их выходом на участок работы высокой производительности. «Умное» оборудование за секунды измеряет давление, пульс, температуру, оценивает реакцию зрачков и сердечный ритм. Система фиксирует процесс на фото и видео, исключая риск искажения результатов. Весь осмотр с оформлением допуска занимает около минуты.
Создание этого здравпункта призвано увеличить трудовое долголетие сотрудников предприятия, обеспечить своевременный контроль состояния их здоровья. Внедрение таких решений — стратегическое направление цифровой трансформации производственной медицины.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.