Главные новости за 16 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Бензин в Воронежской области за июнь подорожал почти на 20%: АИ-95 прибавил 19,3%, АИ-92 — 19,9%, дизельное топливо — 16,2%. По данным Росстата, на 13 июля регион занимал первое место в ЦФО по ценам на все марки топлива. Власти пересмотрели схему поставок: теперь все объемы, ранее закупавшиеся через трейдеров, будут реализовываться нефтяными компаниями напрямую конечным потребителям.