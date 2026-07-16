Акции МКБ взлетели на 17% на падающем рынке

Акции Московского кредитного банка (CBOM) на торгах в четверг, 16 июля, взлетели на 17,38% и на пике достигли ₽9,053. К 17:59 мск рост замедлился до 9,2%, бумаги торговались по ₽8,422.
Акции банка возглавили список акций, входящих в индекс Мосбиржи, с самым сильным ростом, при том что российский фондовый рынок 16 июля находится в красной зоне.
Главный аналитик по финансовым рынкам «Вектор Капитал» Алексей Головинов объясняет, что рост бумаг произошел после того, как Национальный расчетный депозитарий (НРД) раскрыл параметры выкупа акций МКБ, который был предложен миноритариям в рамках присоединения «Дальневосточного банка».
По данным из отчета НРД, на который ссылается Головинов, на выкуп было предъявлено 138,8 млн акций и МКБ выкупил все эти бумаги. Таким образом, на выкуп потрачено ₽1,43 млрд, притом что совокупный доступный объем был ₽34,7 млрд, подсчитал эксперт.
«Тут был риск в том, что банк какую-то часть не выкупит, высвободившиеся акции вернутся на рынок и их начнут продавать», — пояснил эксперт.
В конце мая стало известно, что акционеры МКБ на годовом собрании утвердили реорганизацию банка через присоединение к нему АО «Дальневосточный банк». Отмечалось, что для этих целей МКБ увеличит уставный капитал почти на ₽1,5 млрд и конвертирует акции «Дальневосточного банка» в свои бумаги.
Акционеры МКБ, которые не проголосовали за реорганизацию, получили право продать акции с премией к их рыночной цене. Цена выкупа — ₽10,35.
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