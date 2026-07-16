Акции МКБ взлетели на 17% на падающем рынке

В конце мая стало известно, что акционеры МКБ на годовом собрании утвердили реорганизацию банка через присоединение к нему АО «Дальневосточный банк». Отмечалось, что для этих целей МКБ увеличит уставный капитал почти на ₽1,5 млрд и конвертирует акции «Дальневосточного банка» в свои бумаги.