Какой сегодня праздник: День этнографа

Сегодня профессиональный праздник специалистов, которые изучают традиции, быт и культуру народов мира — этнографов. Дата выбрана в честь дня рождения Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846−1888) — известного путешественника, антрополога и этнографа. Он внёс большой вклад в изучение коренных народов Юго-Восточной Азии, Австралии, Океании и Новой Гвинеи. Самой масштабной в истории России считается Великая Северная экспедиция (1733−1743 годы). И хотя её часто воспринимают прежде всего как географическое предприятие, именно в её рамках развернулась и крупнейшая для того времени этнографическая работа. Экспедицию организовали по указу Петра I, и она охватила колоссальные территории: Сибирь, Дальний Восток, арктическое побережье, Камчатку, а в итоге — даже берега Северной Америки и Японии. Её вели сразу семь самостоятельных отрядов, каждый со своей зоной ответственности.