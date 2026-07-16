Какой сегодня праздник: День этнографа

Сегодня профессиональный праздник специалистов, которые изучают традиции, быт и культуру народов мира — этнографов. Дата выбрана в честь дня рождения Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846−1888) — известного путешественника, антрополога и этнографа. Он внёс большой вклад в изучение коренных народов Юго-Восточной Азии, Австралии, Океании и Новой Гвинеи. Самой масштабной в истории России считается Великая Северная экспедиция (1733−1743 годы). И хотя её часто воспринимают прежде всего как географическое предприятие, именно в её рамках развернулась и крупнейшая для того времени этнографическая работа. Экспедицию организовали по указу Петра I, и она охватила колоссальные территории: Сибирь, Дальний Восток, арктическое побережье, Камчатку, а в итоге — даже берега Северной Америки и Японии. Её вели сразу семь самостоятельных отрядов, каждый со своей зоной ответственности.
День дарения подарков отмечается 17 июля. Это неформальный, международный праздник, цель которого — напомнить людям о радости дарить и получать подарки просто так, без особого повода. Праздник берёт начало в 1946 году в Польше — тогда он был частью гуманитарной акции, направленной на помощь людям, пережившим тяжёлые времена после войны (в том числе бывшим узникам концлагерей). Со временем праздник утратил узкогуманитарный контекст и превратился в светлое торжество доброты и внимания. К концу XX века он приобрёл международный статус. Праздник популярен среди тех, кто ценит культуру взаимопомощи и осознанного внимания к окружающим.
День зелёных глаз создан, чтобы подчеркнуть уникальность обладателей этого цвета глаз. Зелёный цвет встречается не так часто: по разным оценкам, им обладают всего около 2% населения планеты. В культуре зелёный цвет глаз нередко связывали с мистикой и загадочностью — например, в прошлом людей с такими глазами иногда считали «колдунами» или «ведьмами».