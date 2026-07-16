В Тюмени пройдет стажировка по работе с инвесторами в муниципалитетах

Выездная федеральная стажировка для муниципальных инвестиционных уполномоченных состоится 19−20 августа в Тюмени, сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Поддержка капиталовложений в регионы — задача нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Уточним, муниципальный инвестиционный уполномоченный — это должностное лицо, которое выступает посредником между бизнесом и местной властью. Его задача — помогать инвестору на всех этапах, от идеи до запуска проекта. Стажировка направлена на обмен опытом и освоение современных механизмов и практик работы с предпринимателями.
На мероприятии обсудят вопросы по созданию бренда муниципалитетов, подходы к привлечению инвестиций через маркетинг территорий. Особое внимание будет уделено вопросу господдержки создания туристических кластеров, привлечению инвесторов в инфраструктуру для путешествий. Во время стажировки также запланировано знакомство с опытом развития индустриальных парков в Тюменской области. Регистрация доступна по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.