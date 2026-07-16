В Тюмени пройдет стажировка по работе с инвесторами в муниципалитетах

На мероприятии обсудят вопросы по созданию бренда муниципалитетов, подходы к привлечению инвестиций через маркетинг территорий. Особое внимание будет уделено вопросу господдержки создания туристических кластеров, привлечению инвесторов в инфраструктуру для путешествий. Во время стажировки также запланировано знакомство с опытом развития индустриальных парков в Тюменской области. Регистрация доступна по ссылке.