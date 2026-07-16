Воронежцев пригласили на бесплатные концерты в парках

В парке «Орленок» с 10.00 до 13.00 — проект «Парк культуры и чтения»: творческий досуг «От идеи до шедевра». А с 18.00 в разных локациях зеленой зоны начнутся концерт «Культурное лето», турнир по шахматам, тренировка с элементами общей физической подготовки, тренажерный марафон«и “Тренировка 36”.