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Воронежцев пригласили на бесплатные концерты в парках

Они пройдут в рамках уличного фестиваля.

Источник: Комсомольская правда

В столице Черноземья продолжается фестиваль «Воронеж — это мы!» (6+), который проходит в формате выходного дня. В эту пятницу, 17 июля, в программе уличного форума — бесплатные концерты, спортивные тренировки и мастер-классы.

В парке «Орленок» с 10.00 до 13.00 — проект «Парк культуры и чтения»: творческий досуг «От идеи до шедевра». А с 18.00 в разных локациях зеленой зоны начнутся концерт «Культурное лето», турнир по шахматам, тренировка с элементами общей физической подготовки, тренажерный марафон«и “Тренировка 36”.

В Центральном парке с 18.00 запланированы концерт участников академии Игоря Крутого и арт-студии «Акколада», занятие по общей физической подготовке, открытый урок по тхэквондо ВТФ, мастер-класс по фехтованию на колясках (паралимпийское фехтование), тренажерный марафон и «Тренировка 36».

В парке «Алые паруса» с 18.00 — мастер-класс по настольному теннису, тренажерный марафон, мастер-класс по баскетболу и концертно-игровая программа в амфитеатре.

В парке «Танаис» с 18.00 — концертно-игровая программа «Летняя феерия» (в амфитеатре), тренажерный марафон и мастер-класс по настольному теннису.

На Петровской набережной с 18.00 — «Фиджитал спорт», мастер-классы по пляжному футболу и волейболу.

В парке «Дельфин» в 18.00 начнется концертно-игровая программа в амфитеатре «Мы вместе».

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