Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Протоиерей Ткачев предупредил об «огненных испытаниях» и кошмаре в будущем

Люди, которые верят в прогресс и «неизбежное счастье» в будущем, ошибаются, поскольку впереди человечество ждут только огненные испытания и Страшный суд. Об этом заявил протоиерей Андрей Ткачев в одном из подкастов.

Люди, которые верят в прогресс и «неизбежное счастье» в будущем, ошибаются, поскольку впереди человечество ждут только огненные испытания и Страшный суд. Об этом заявил протоиерей Андрей Ткачев в одном из подкастов.

Священнослужитель отметил, что ошибочная вера в светлое будущее приводит к тому, что люди впадают в панический страх от «естественного отсутствия бензина на заправках». Он добавил, что впоследствии из магазинов пропадет хлеб, а из брака — верность.

— Отсюда столько панического страха, когда будущее разражается естественным отсутствием бензина на заправке. Будущее и дальше будет разражаться. Неизбежным отсутствием хлеба в магазине, мозгов в голове, совести в сердце, верности в браке, честности в суде. Будущее будет выворачивать на нас эту помойную свою внутреннюю яму, потому что оно такое, — рассказал Ткачев в эфире подкаста, опубликованного на его странице в соцсети VK.

Заместитель управляющего делами Московской патриархии и епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров) рассказал, что признаком приближения Второго пришествия является повышение степени вражды в обществе, которая превысит градус горения любви среди людей.