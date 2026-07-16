Протоиерей Ткачев предупредил об «огненных испытаниях» и кошмаре в будущем

— Отсюда столько панического страха, когда будущее разражается естественным отсутствием бензина на заправке. Будущее и дальше будет разражаться. Неизбежным отсутствием хлеба в магазине, мозгов в голове, совести в сердце, верности в браке, честности в суде. Будущее будет выворачивать на нас эту помойную свою внутреннюю яму, потому что оно такое, — рассказал Ткачев в эфире подкаста, опубликованного на его странице в соцсети VK.