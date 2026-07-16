Протоиерей Ткачев предупредил об «огненных испытаниях» и кошмаре в будущем

Люди, которые верят в прогресс и «неизбежное счастье» в будущем, ошибаются, поскольку впереди человечество ждут только огненные испытания и Страшный суд. Об этом заявил протоиерей Андрей Ткачев в одном из подкастов.
Священнослужитель отметил, что ошибочная вера в светлое будущее приводит к тому, что люди впадают в панический страх от «естественного отсутствия бензина на заправках». Он добавил, что впоследствии из магазинов пропадет хлеб, а из брака — верность.
— Отсюда столько панического страха, когда будущее разражается естественным отсутствием бензина на заправке. Будущее и дальше будет разражаться. Неизбежным отсутствием хлеба в магазине, мозгов в голове, совести в сердце, верности в браке, честности в суде. Будущее будет выворачивать на нас эту помойную свою внутреннюю яму, потому что оно такое, — рассказал Ткачев в эфире подкаста, опубликованного на его странице в соцсети VK.
Заместитель управляющего делами Московской патриархии и епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров) рассказал, что признаком приближения Второго пришествия является повышение степени вражды в обществе, которая превысит градус горения любви среди людей.