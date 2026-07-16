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РСЧС предупредило волгоградцев о грядущем ухудшении погодных условий

В Волгоградской области сегодня, 16 июля, и до середины дня 17 июля ожидается комплекс.

В Волгоградской области сегодня, 16 июля, и до середины дня 17 июля ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. С таким предупреждением, адресованным к жителям региона, выступило управление РСЧС.

Согласно прогнозу, до конца суток 16 июля в отдельных районах Волгоградской области ожидаются ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20−25 м/с.

Сохранится вероятность неблагоприятных погодных условий ночью и утром 17 июля. В связи с этим население региона призывают быть осторожными и помнить о мерах личной безопасности. В случае ЧС единый номер экстренных служб — 112.

Напомним, что одновременно в Волгоградской области сохраняются высокие риски возникновения природных пожаров на фоне жаркой погоды при сильном ветре. Въезд в леса и отдых там запрещены.