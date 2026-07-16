Спортсмены из Подмосковья выиграли 4 медали на Кубке России по плаванию

Представители Московской области выиграли 4 медали на Кубке России по плаванию на открытой воде. Соревнования проходили 11−13 июля в подмосковной деревне Лопотово при поддержке государственной программы «Спорт России», сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.
Так, среди подмосковных спортсменов обладателем трех золотых медалей стал Александр Степанов. Он победил на дистанциях 10 км, 5 км и в спринте на выбывание на 3 км. Серебряную медаль в этом же спринте выиграл Денис Адеев. Оба пловца представляют областной Центр олимпийских видов спорта.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.