С начала года в Волгоградской области провели более 680 процедур ЭКО

Уточняется, что также с начала 2026 года в Волгоградской области благодаря ЭКО на свет появились 117 младенцев, в том числе одна пара близнецов. Вмешательства выполнены за счет средств обязательного медицинского страхования. Чаще всего к ним прибегают женщины в возрасте от 35 до 39 лет.