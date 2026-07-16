С начала года в Волгоградской области провели более 680 процедур ЭКО

Свыше 680 процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) выполнили в Волгоградской области с начала года, сообщили в региональном комитете здравоохранения. Это стало возможно при поддержке национального проекта «Семья».
Уточняется, что также с начала 2026 года в Волгоградской области благодаря ЭКО на свет появились 117 младенцев, в том числе одна пара близнецов. Вмешательства выполнены за счет средств обязательного медицинского страхования. Чаще всего к ним прибегают женщины в возрасте от 35 до 39 лет.
Для получения направления необходимо обратиться в женскую консультацию по месту жительства. На следующем этапе для проведения процедуры предстоит выбрать одно из специализированных учреждений: многопрофильную клинику № 1 Волгоградского государственного медицинского университета, центр «Геном-ВолгА», «Центр ЭКО», «Мать и дитя».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.