СМИ: Пропавший Усольцев летал в Таиланд с сотрудницей прокуратуры и ее дочерью

Сергей Усольцев, пропавший вместе с женой и пятилетней дочерью в тайге Красноярского края в конце сентября прошлого года, ранее неоднократно посещал Таиланд в компании другой женщины. Об этом сообщил aif.ru.
По данным источника, за год до исчезновения мужчина отдыхал на Пхукете со своей супругой. На острове находится вилла красноярского бизнесмена, связанного с Усольцевым через общего знакомого.
Однако до этой поездки Усольцев, уже состоявший в официальном браке, якобы трижды летал в Таиланд с 58-летней сотрудницей прокуратуры Красноярского края и ее 30-летней дочерью.
— Все эти вояжи совершались в том числе и то время, когда Усольцев был женат на Ирине. Знала ли она об этом или думала, что муж уезжал в обычные деловые командировки? Пока что это неизвестно, — говорится в материале.
Пропавшая в Красноярском крае семья Усольцевых — Сергей и Ирина вместе со своей дочерью Ариной — с собакой породы корги отправилась в поездку 27 сентября 2025 года на личном автомобиле Skoda. Первым пунктом их остановки стал поселок Мина. Специалисты, занимавшиеся расследованием исчезновения семьи, пошагово установили их дальнейший маршрут.
К обследованию местности привлекли свыше 1,5 тысячи человек. В ходе первичного осмотра транспортного средства семьи следователи не обнаружили туристического снаряжения. «Вечерняя Москва» рассказала, как шли поиски семьи Усольцевых и какие версии их исчезновения есть у следствия.