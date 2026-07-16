В Армении россиянина задержали по ошибке из-за хакера-тезки

Гражданина России Александра Ермакова по ошибке задержали в Армении, приняв за объявленного Интерполом в международный розыск хакера с таким же именем и фамилией. Мужчина две недели находится в местном следственном изоляторе, сообщил РБК его адвокат Михаил Мушаилов.
«В настоящий момент он находится в учреждении типа следственного изолятора в Армении, называется Вардушен. Мы пытаемся доказать армянской стране, что они задержали не того человека и пытаемся забрать его», — сообщил адвокат.
По данным телеграм-канала Baza, житель Омска приехал в Армению в отпуск с женой, однако был задержан в аэропорту Еревана. Его приняли за человека с таким же именем и фамилией, который находится в международном розыске по делу о киберпреступлениях.
Разыскиваемому хакеру, в частности, вменяют взлом базы австралийской страховой компании Medibank Private, в результате которого были похищены данные 9,7 млн человек.
Родственники задержанного утверждают, что между Александром Ермаковым из Омска и разыскиваемым хакером нет ничего общего. Кроме того, они отмечают, что отца задержанного зовут Юрий, тогда как у разыскиваемого лица в документах было указано отчество Геннадьевич.
В феврале в Швеции задержали россиянина по запросу властей США, которые добиваются его экстрадиции. Мужчину подозревают в нарушении санкционного режима в период с 2022 по 2023 год.
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