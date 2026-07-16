Классика под открытым небом: Дети ветеранов СВО побывали на фестивале Дениса Мацуева в Суздале

Ранее сообщалось, что в Казани на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо» завершился чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» среди ветеранов специальной военной операции. Мероприятие объединило более 600 участников из 86 регионов страны. Конкурсанты демонстрировали навыки по 21 компетенции, включая слесарное и сварочное дело, кулинарию, управление беспилотными летательными аппаратами и массаж. Помимо соревновательной части на площадке развернули выставку современных средств реабилитации для людей с инвалидностью, а также работали консультационные пункты, где можно было получить юридическую, медицинскую и социальную помощь.