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В Солнцевской больнице Курской области открылось паллиативное отделение

Одновременно паллиативную помощь там могут получать 20 пациентов.

Источник: Национальные проекты России

Новое паллиативное отделение открылось в Солнцевской центральной районной больнице Курской области, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Повышение доступности и качества медицинской помощи — задача нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Отделение будет обслуживать местных жителей, а также пациентов из Мантуровского, Беловского и Медвенского районов. Одновременно паллиативную помощь там могут получать 20 пациентов. Палаты оборудованы всем необходимым: кроватями с электроприводами, противопролежневыми матрасами, креслами-каталками и другим оборудованием.

Уточняется, что на данный момент в Курской области работают 8 отделений и 22 кабинета паллиативной помощи. С пациентами на дому работают 12 выездных бригад.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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