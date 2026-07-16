Легкоатлеты из Балашихи стали победителями первенства России

Команда из подмосковной Балашихи победила на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике среди спортсменов до 23 лет, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Состязания были организованы в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России».
Уточним, что соревнования прошли в Смоленске. Участие в них приняли 110 атлетов из 25 регионов. В команду Балашихи вошли представители спортшколы «Орион» — Артемий Устинов, Алиса Даурцева, Василий Пименов и Арина Хритошкина. Они завоевали золотые медали в смешанной эстафете 4×400 м. Их тренер — Кристина Угарова.
Отметим, что на счету у представителей Балашихи есть еще ряд наград по итогам состязаний в личном зачете. Так, Алиса Даурцева завоевала серебро на дистанции 800 метров. Бронзу же принесла Арина Хритошкина. Она пришла третьей на дистанции 400 метров.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.