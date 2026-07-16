Праправнучку Пушкина похоронили в семейном некрополе в подмосковном Чехове

— Сегодня мы простились с человеком, чья жизнь была неразрывно связана с сохранением нашей национальной памяти. Мы будем помнить и чтить Юлию Григорьевну как человека исключительной душевной силы, как истинную наследницу гения, которая сделала все, чтобы это наследие было сохранено для наших детей., — написал глава города Михаил Собакин в своем Telegram-канале.