Праправнучку Пушкина похоронили в семейном некрополе в подмосковном Чехове

Прах Юлии Пушкиной, праправнучки поэта Александра Пушкина, захоронили у стен храма Зачатия святой Анны в подмосковной Лопасне. Церемония состоялась спустя 40 дней после ее кончины. Юлия Григорьевна ушла из жизни 6 июня, в день рождения Александра Сергеевича.
На церемонию прощания собрались те, кто бережно хранит память о семье Пушкина. Среди них были глава городского округа Чехов Михаил Собакин, сын покойной Константин Сухарев, директор музея-усадьбы «Лопасня-Зачатьевское» Галина Тимошкова, сотрудники профильных музеев и представители духовенства. Захоронение расположено в историческом семейном некрополе, где уже покоятся дети, внуки и старший сын поэта Александр Александрович.
— Сегодня мы простились с человеком, чья жизнь была неразрывно связана с сохранением нашей национальной памяти. Мы будем помнить и чтить Юлию Григорьевну как человека исключительной душевной силы, как истинную наследницу гения, которая сделала все, чтобы это наследие было сохранено для наших детей., — написал глава города Михаил Собакин в своем Telegram-канале.
Юлия Пушкина родилась в 1939 году. Ее профессиональная карьера была связана с авиационной и энергетической отраслями СССР, однако с 1999 года она активно занялась сохранением культурного наследия предков. Она возглавила благотворительный фонд «Наследники и наследие А. С. Пушкина».
Под ее руководством проводилась работа по восстановлению усадьбы «Лопасня-Зачатьевское», которая стала основным местом проживания семьи поэта после его гибели. Благодаря ее усилиям в усадьбе был отреставрирован дом, открыт музей с подлинными вещами, а также возрожден семейный некрополь, ставший местом памяти нескольких поколений потомков Пушкина.