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В селе Насоново Белгородской области построят баскетбольную площадку

Завершить работы планируют до 1 октября.

Баскетбольную площадку построят в селе Насоново Белгородской области в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве общественных коммуникаций региона.

По проекту на баскетбольной и спортивной площадке уложат резиновое покрытие — оно обеспечит комфорт и снизит риск травм при падениях. На территории установят современные баскетбольные стойки, гандбольные ворота, теннисный стол и тренажеры. Также будет работать освещение.

Сейчас на объекте идут подготовительные работы. Строители уже выполнили расчистку и планировку земельного участка, демонтировали устаревшее оборудование. На площадку завезены все необходимые строительные материалы. Завершить работы планируют до 1 октября.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.