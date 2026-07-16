Производственную базу с железнодорожным тупиком в Воронеже продают за 600 млн

Объект площадью 7,1 тыс. кв. м с действующим железнодорожным тупиком выставлен на продажу на земельном участке 4,6 га в Воронеже по адресу ул. Латненская, 13А. Стоимость составляет 600 млн руб., следует из объявления, размещенного на сайте «Авито».
На территории расположены семь нежилых зданий общей площадью от 18,2 до 5,1 тыс. кв. м, а также площадка для складирования сырья (5,2 тыс. кв. м), внутриплощадные автодороги и площадки (16,1 тыс. кв. м), ограждение из железобетонных панелей протяженностью 754 м, подъездные железнодорожные пути протяженностью 270 м, два сооружения вспомогательного назначения и гараж.
В производственных помещениях высота потолков составляет от 6 до 11 метров, во всех установлены кран-балки, для помещений на втором этаже предусмотрены грузоподъемные лифты нагрузкой 5 т. Объект обеспечен собственной электроподстанцией мощностью 1 тыс. кВт, городским водопроводом и тремя собственными скважинами водозабора, отоплением от котельной микрорайона Придонской, городскими канализацией и ливневой канализацией.
Как рассказала «Ъ-Черноземье» представитель собственника, помещения находятся в аренде, владелец решил продавать актив в связи с реструктуризацией бизнеса. Кто именно является собственником, она назвать отказалась.
Неделей ранее «Ъ-Черноземье» сообщал о продаже производственно-складской базы площадью 9 тыс. кв. м в деревне Ворошнево Курского района на ул. Сосновой, 17Б. Общая стоимость объекта составляет 250 млн руб.