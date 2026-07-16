Производственную базу с железнодорожным тупиком в Воронеже продают за 600 млн

На территории расположены семь нежилых зданий общей площадью от 18,2 до 5,1 тыс. кв. м, а также площадка для складирования сырья (5,2 тыс. кв. м), внутриплощадные автодороги и площадки (16,1 тыс. кв. м), ограждение из железобетонных панелей протяженностью 754 м, подъездные железнодорожные пути протяженностью 270 м, два сооружения вспомогательного назначения и гараж.